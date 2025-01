Pronosticipremium.com - Lecce-Inter, il pronostico di Serie A: combo per Inzaghi e azzardo risultato esatto

Torino e Cagliari hanno stappato la 22ª giornata diA, pronta proseguire fino ai due posticipi del lunedì. Domenica 26 gennaio si aprirà con il lunch match tra Milan e Parma, mentre l’aperitivo sarà gentilmente offerto da, di scena alle 18:00 allo Stadio Via del Mare. Obiettivi diametralmente opposti, tra chi punta allo scudetto e chi vede nella salvezza la propria vittoria del campionato, ma tre punti ugualmente importanti per proseguire il cammino.Dopo il brutto periodo passato con Gotti, i salentini hanno rialzato la testa con l’arrivo di Giampaolo, ma la strada verso una nuova permanenza inA è ancora lunga. Dopo il pareggio col Genoa e l’ottima vittoria in casa dell’Empoli, è arrivato il tonfo di Cagliari nell’ultimo turno, un 4-1 in terra sarda che ha risputato ilnel mischione delle squadre che lottano per la salvezza.