Iodonna.it - L'attaccante del Milan e la regina del pop italiano in studio per due sorprese speciali

Maria De Filippi è di nuovo padrona di casa del sabato di Canale 5 per raccontare nuove storie. Stasera alle 21.35 va in onda la terza puntata di C’è posta per te 2025, che vede la partecipazione di due ospiti. Un calciatore e una cantante amatissimi: sono Álvaro Morata e Annalisa. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Gli ospiti della seconda puntata di “C’è posta per te 2025”: Stefano De Martino e Matteo Berrettini C’è posta per te 2025, ospiti della terza puntata stasera su Canale 5Calciatore spagnolo classe 1992, Álvaro Morata è cresciuto nel Real Madrid, per poi sbarcare in Italia nel 2014 dopo essere stato acquistato dalla Juventus.