Il derby è già nei pensieri. Dumfries e Fofana a rischio

È uno dei mantra più utilizzati dagli allenatori: la partita più importante è la prossima. Un concetto che i tecnici provano a trasferire per tenere sulla corda i giocatori, ben sapendo che, al contrario, in panchina serve anche guardare più in là del prossimo ostacolo per provare ad essere lungimiranti. Per questo, domani, le scelte di Conceiçao verso il Parma e di Inzaghi contro il Lecce potrebbero essere figlie di ragionamenti simili. Sono diffidatida un lato edall’altro, ilè prendere un’ammonizione che significherebbe saltare ildi Milano del 2 febbraio. Riflessioni accurate saranno fatte sugli acciaccati o su chi in allenamento lamenta muscoli particolarmente “carichi“, per via di un calendario che mescola Serie A e Champions League in rapida serie. Delle tre partite a testa che vedono impegnate le milanesi fino all’altra domenica, quella di domani pone di fronte sulla carta l’avversaria con meno armi a disposizione.