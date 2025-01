Juventusnews24.com - Hancko Juventus, i bianconeri vogliono chiudere subito per il difensore del Feyenoord. Cosa succede tra gennaio e giugno

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, i! Colpo perse non arriva l’apertura delalla cessione immediataAlfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, ha fornito un importante aggiornamento di calciomercato Juve in particolare sull’obiettivo. Ecco le sue parole su X.PEDULLA’ – «Oltre Todibo, le alternative e le decisioni da prendere: laproverà a, svolta di fine novembre, già entro il 3 febbraio perse ilnon aprirà in questa sessione». Leggi sunews24.com