.com - Fiorentina, Palladino: “Con la Lazio gara importante, ma non decisiva”

Leggi su .com

"Parlare di partitacontro lami sembra eccessivo. In questo momento non dobbiamo mettere troppa pressione ai ragazzi, dobbiamo capire che è una partitaper tutti, per la società, per me e per i ragazzi, per il momento che stiamo attraversando, perché ci teniamo a uscire da questo trend negativo ma assolutamente non è". Lo ha detto il tecnico viola Raffaelenel corso di una conferenza stampa in vista della sfida di campionato fra, in programma domenica prossima, 26 gennaio 2025, allo stadio Olimpico di RomaL'articolo: “Con la, ma non” proviene da Firenze Post.