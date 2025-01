Ilgiorno.it - Dall’indipendenza a rischio, alla carenze d’organico: 90 magistrati sono senza computer

Milano – Fuori dal Palazzo di giustizia, imilanesi in presidio contro la riforma costituzionale che prevede la separazione della carriere tra giudici e pm. Nell’aula magna il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, ha parlato di un “anno giudiziario passato testimone di notevoli e aspri dibattiti sul mondo della giustizia che talvoltasfociati in scontri istituzionali”. Indipendenza aUn “clima di tensione”, un contesto che cela “il realeche si vulnerino due principi costituzionali inderogabili quali l’autonomia e l’indipendenza della magistratura”. E la magistratura, ha spiegato nel discorso di inaugurazione dell’anno giudiziario, “non potrà mai tacere laddove dovessero manifestarsi evidenti intenzioni di limitarne in svariati modi il raggio d’azione”.