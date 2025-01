Dilei.it - Dalla strada al palco, le pagelle della terza puntata: Nek balla con Guaccero e la evita (7), Francesco commuove (10+)

Leggi su Dilei.it

Il programma perfetto per concludere la settimana lavorativa e dare inizio al weekend, con una nota allegra e talvolta agrodolce, come lo è la vita: ladial, condotto da Filippo Neviani “Nek” e Bianca, è uno show di allegria, degli artisti che desiderano fortemente mostrare il proprio talento. E non su un canale qualsiasi, bensì su Rai1. Tanti gli ospiti, come Beppe Fiorello, Sergio Friscia e Valentina Persia. Ancora una volta la conduttrice, Bianca, si è confermata pazzesca.Biancanon ha paura di mettersi alla prova. Voto: 9Spontanea, dal sorriso sincero e splendente: Biancaè il personaggio del momento. Dopo la sua vittoria ando con le Stelle, i riflettori sono puntati su di lei. E quando le luci si fanno accecanti, la paura di commettere un errore è dietro l’angolo.