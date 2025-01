Anteprima24.it - “Bomba al circolo Pd, ad una settimana senza risposte”

Tempo di lettura: 3 minuti“E’ trascorsa unadall’atto vandalico alla sede del nostro.La vicenda ha creato sconcerto e disorientamento non solo nella comunità democratica irpina ma anche tra i tanti cittadini, organizzazioni e istituzioni che ci hanno manifestato prontamente la loro vicinanza. I nostri ringraziamenti vanno a tutti. A chi si è reso vicino con una telefonata, sincera e amichevole, a chi ha mandato un messaggio, discreto e apprezzabile, anche a chi ha manifestato la propria solidarietà attraverso comunicati, social o stampa, a distanza.IlPD di San Michele di Serino, da sempre presente e attivo sul territorio, è uno spazio, forse l’unico, in cui si esercita con costanza e passione la palestra della democrazia che abitua al dialogo, al confronto, agli approfondimenti ripudiando ogni forma di politica ripiegata su se stessa: una politica fatta da pochi e per pochi in cui è più facile sottomettere il bene comune a favore di sottoboschi interessati.