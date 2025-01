Ilprimatonazionale.it - American Primeval, un viaggio all’inferno

Roma, 25 gen – “L’America è nata nelle strade”, recitava lo slogan promozionale del celeberrimo Gangs of New York di Martin Scorsese. “L’America è nata”, suggerirei io per promuovere la nuova miniserie targata Netflix, rispondente al nome di.Il ritorno del westernSarà che sono tempi veramente duri. Probabilmente non è un caso che questo clima da simil guerra mondiale abbia riportato in auge da qualche tempo il genere western, spogliato peraltro di tutto il romanticismo, se pur violento, che ne aveva caratterizzato il filone agli albori. Consiamo di fronte ad un universo che fa sembrare quello popolato da zombie di The Walking Dead quasi un posto simpatico ed ameno! Nella serie creata da Mark L. Smith e diretta da Peter Berg, siamo infatti nel 1857 durante la Guerra dello Utah, all’epoca territorio ancora non civilizzato, che visse il violento confronto tra l’esercito regolare statunitense e le milizie dei mormoni, allo scopo di farne il proprio dominio.