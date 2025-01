Zonawrestling.net - WWE: Vendute le Titan Towers per quasi 4 milioni di dollari

Da sempre, la WWE è un tutt’uno con la città di Stamford in Connecticut. È qui che storicamente la federazione ha preso casa, con il quartiere generale delleche è diventato un vero e proprio simbolo per la WWE. I fan di vecchia data ricorderanno sicuramente il fantastico spot della WWE per il Superbowl del 1999 ambientato proprio negli uffici WWE, mentre più recentemente la sede storica è stata protagonista dell’edizione 2020 di Money in the Bank, con un match cinematico che ha visto 12 atleti lottare per i corridoi – e perfino nell’ufficio di Vince McMahon. Ma ora, dopo che gli uffici sono stati spostati in un altro complesso, sempre nella città di Stamford, la WWE dice definitivamente addio al complesso.Venduto per 3,75diCome riportato da CT Insider, infatti, la società di investimenti immobiliare MB Financial ha infatti concluso l’acquisizione del complesso per la cifra di 3,75di