Sicurezza nazionale cosa serve per il salto di qualità Pisani Mattarella e Garofoli a confronto

cosa lega, nel profondo, le problematiche legate ai tempi della giustizia, la necessità di una pubblica amministrazione più snella, la visione degli esecutivi sulla politica industriale e un percorso formativo all'altezza delle sfide odierne? Tante risposte a queste domande, si trovano nel saggio "Governare le fragilità" scritto a quattro mani da Roberto Garofoli, presidente di sezione del Consiglio di Stato, già sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri durante l'esecutivo guidato da Mario Draghi, e da Bernardo Giorgio Mattarella, ordinario di diritto amministrativo alla Luiss.La prima risposta che ha individuato Vittorio Pisani, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza ospite ieri sera dell'aperithink di Formiche (in collaborazione con Gentili) – moderato dalla direttrice Flavia Giacobbe – è legata a un'esigenza "non più rinviabile per il Paese: la costruzione di un piano per la Sicurezza nazionale".

