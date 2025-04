Tenta di truffare un anziana spacciandosi per carabiniere arrestato catanese in trasferta

arrestato un 34enne catanese che ha Tentato, con la tecnica del finto carabiniere e del finto incidente stradale, di farsi consegnare denaro e monili in oro da una 80enne del luogo. L’anziana 80enne veniva contattata sulla propria utenza telefonica. Cataniatoday.it - Tenta di truffare un'anziana spacciandosi per carabiniere, arrestato catanese in trasferta Leggi su Cataniatoday.it I carabinieri della compagnia di Marsala hannoun 34enneche hato, con la tecnica del fintoe del finto incidente stradale, di farsi consegnare denaro e monili in oro da una 80enne del luogo. L’80enne veniva contattata sulla propria utenza telefonica.

