I materassi per bambini rilasciano 8220livelli sconcertanti8221 di sostanze tossiche secondo uno studio

materassi per bambini rilasciano concentrazioni preoccupanti di ftalati, ritardanti di fiamma e filtri UV che possono avere un impatto significativo sulla salute dei piccoli. Fra i potenziali rischi danni al cervello, alterazioni nello sviluppo e disturbi nell'apprendimento. I test eseguiti su materassi venduti in Nord America. Leggi su Fanpage.it Un team di ricerca internazionale ha determinato che iperconcentrazioni preoccupanti di ftalati, ritardanti di fiamma e filtri UV che possono avere un impatto significativo sulla salute dei piccoli. Fra i potenziali rischi danni al cervello, alterazioni nello sviluppo e disturbi nell'apprendimento. I test eseguiti suvenduti in Nord America.

