Viola i domiciliari per comprare le sigarette alla moglie accanita fumatrice nuovamente arrestato

arrestato un 52enne, pregiudicato, residente a Biancavilla ma di fatto domiciliato a Catania, in zona Ippocampo di mare. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato però sorpreso. Cataniatoday.it - Viola i domiciliari per comprare le sigarette alla moglie "accanita fumatrice": nuovamente arrestato Leggi su Cataniatoday.it I carabinieri della stazione di Catania Plaia hannoun 52enne, pregiudicato, residente a Biancavilla ma di fatto domiciliato a Catania, in zona Ippocampo di mare. L’uomo, già sottopostomisura cautelare degli arrestiper reati contro il patrimonio, è stato però sorpreso.

