Elezioni a Monfalcone ultimi seggi Fasan verso la vittoria con il 70 per cento

Monfalcone Fasan può già festeggiare la vittoria: allo spoglio mancano le ultime 10 sezioni e il candidato di centrodestra ha totalizzato il 70,9 per cento dei voti. Diego Moretti, per il centrosinistra, si ferma al 26,1 per cento, mentre Bou Konate non arriva al 3 per cento (2. Triesteprima.it - Elezioni a Monfalcone, ultimi seggi: Fasan verso la vittoria con il 70 per cento Leggi su Triesteprima.it AGGIORNAMENTO: Apuò già festeggiare la: allo spoglio mancano le ultime 10 sezioni e il candidato di centrodestra ha totalizzato il 70,9 perdei voti. Diego Moretti, per il centrosinistra, si ferma al 26,1 per, mentre Bou Konate non arriva al 3 per(2.

Elezioni a Monfalcone: i primissimi dati, Fasan al 70 per cento

MONFALCONE - È il giorno dell’esito delle elezioni a Monfalcone e in altri tre comuni del Friuli Venezia Giulia (Nimis, Pordenone e San Pier d’Isonzo). A Monfalcone è sfida a tre tra il ...

Elezioni Monfalcone 2025, Fasan (cdx) eletto sindaco col 70,8%, Moretti (csx) al 26,2%, flop della lista islamica di Bou Konate (2,9%)

I fari erano puntati sul candidato sindaco islamico, senegalese di nascita e di religione musulmana, che si è presentato a questa tornata elettorale con una lista composta interamente da stranieri, ...

