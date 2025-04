Forbes due italiani nella lista degli Under 30 europei per l’intrattenimento

nella lista dei migliori Under 30 europei di Forbes per l’intrattenimento. Il magazine ha infatti selezionato gli attori Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo, rispettivamente di 26 e 25 anni, accanto a celebrità internazionali della recitazione, della musica, della sceneggiatura e dello spettacolo in generale. Ex modella per Fendi e Gucci, la star romana ha costruito una carriera importante grazie al film 18 regali e soprattutto la serie Netflix Baby, prima di rinnovare il ruolo di Concetta, figlia del principe Salina, nel recente adattamento de Il Gattopardo. Il secondo, che con Porcaroli ha condiviso il set della produzione ispirata al caso delle baby squillo dei Parioli di Roma, si è fatto notare in Prisma su Prime Video e in M – Il figlio del secolo, dove ha vestito i panni di Italo Balbo. Lettera43.it - Forbes, due italiani nella lista degli Under 30 europei per l’intrattenimento Leggi su Lettera43.it C’è anche un po’ di Italiadei migliori30diper. Il magazine ha infatti selezionato gli attori Benedetta Porcaroli e Lorenzo Zurzolo, rispettivamente di 26 e 25 anni, accanto a celebrità internazionali della recitazione, della musica, della sceneggiatura e dello spettacolo in generale. Ex modella per Fendi e Gucci, la star romana ha costruito una carriera importante grazie al film 18 regali e soprattutto la serie Netflix Baby, prima di rinnovare il ruolo di Concetta, figlia del principe Salina, nel recente adattamento de Il Gattopardo. Il secondo, che con Porcaroli ha condiviso il set della produzione ispirata al caso delle baby squillo dei Parioli di Roma, si è fatto notare in Prisma su Prime Video e in M – Il figlio del secolo, dove ha vestito i panni di Italo Balbo.

Potrebbe interessarti anche:

Aiuti italiani per Gaza. La visita di Tajani: "Due popoli, due Stati"

ASHDOD (Israele)Antonio Tajani vola in Israele per consegnare al Pam 15 camion e le ultime 15 tonnellate di aiuti umanitari raccolti per la popolazione palestinese con l’iniziativa Food for Gaza. E ...

Roberto Bolzoni, svolta nell'omicidio: «Fermati due italiani tra i 30 e 40 anni, hanno ammesso tutto»

Un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Bolzoni, il 60enne di Lodi ucciso con 35 coltellate: due uomini, presunti rapinatori, sono stati fermati nelle ultime ore. I due...

“Ho detto due volte no a Madonna, ho perso molte occasioni. Gli italiani guardano Sanremo per vedere quanto è brutto”: il racconto di Alessandro Gassmann

Lunedì uno degli attori più bravi (e belli) del nostro cinema compie 60 anni. Alessandro Gassmann si è raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera. “Da anziano, piango di piu?, mi ...

Forbes, due italiani nella lista degli Under 30 europei per l’intrattenimento. Ferrero sempre in testa, ma Pignataro si avvicina: la classifica dei 74 miliardari italiani. Bergamo, Alberto Bombassei e Antonio Percassi tra i miliardari di Forbes. Shop Circle raccoglie 60 milioni di euro: cosa fa la startup londinese fondata da due italiani. Chi sono gli under 30 che stanno cambiando l'Italia nel 2025. Forbes Under 30 2024: oltre 20 startupper tra il meglio dell’imprenditoria giovanile d'Italia. Ne parlano su altre fonti

Segnala lettera43.it: Chi sono gli italiani più ricchi nel 2025 nella classifica dei miliardari di Forbes - Nella classifica dei miliardari del 2025 di Forbes, che quest’anno ... si conferma l’uomo più ricco d’Italia. Nella top 100 mondiale ci sono altri due connazionali, ovvero Andrea Pignataro ...

Come scrive quifinanza.it: Ferrero è l’italiano più ricco secondo la classifica Forbes dei miliardari - È ancora Giovanni Ferrero il più ricco d’Italia secondo Forbes 2025, davanti ad Andrea Pignataro e Giancarlo Devasini: l’élite tricolore mescola industria, finanza e tech ...

Scrive informazione.it: Chi sono gli under 30 che stanno cambiando l'Italia nel 2025 - Forbes ha pubblicato la lista 2025 dei 100 under 30 che stanno cambiando l'Italia in vari settori, dalla tecnologia allo spettacolo: ecco chi sono Forbes Italia ha pubblicato la lista 2025 dei 100 ...