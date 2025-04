Operazione Sud Est un altro degli arrestati ottiene i domiciliari

domiciliari col braccialetto elettronico Maurizio De Pascalis, 45 anni, residente ad Andrano, arrestato lo scorso 29 gennaio nell'ambito dell'Operazione Sud-Est con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

