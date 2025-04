A 14 anni si unì alla lotta partigiana fu poi segretario del sindaco addio a un protagonista della città

Cattolica piange la scomparsa di Odoardo “Edo” Conti, grandenella storia. Aveva poco più di 14quando si unì, come giovanissima staffetta, ai partigianiResistenza per liberare l’Italia dai nazifascisti. "Ha dato il suo contributo, rischiando la propria vita.

Potrebbe interessarti anche:

Ragazzo di 14 anni accoltellato a Quarto: denunciati un 14enne e un 16enne

Il 14enne, nella giornata di ieri, era stato raggiunto e accoltellato alla gamba dagli altri due minorenni, che sono stati individuati dai carabinieri e denunciati.Continua a leggere

Busto Arsizio, ragazzina di 14 anni violentata e picchiata da un 21enne conosciuto su Internet: “Online sembrava gentile”

È stata adescata online da un 21enne che l’ha convinta a incontrarsi di persona, poi è stata brutalmente picchiata e violentata in un capannone abbandonato a Busto Arsizio, in provincia di Varese. ...

Accoltellato e ucciso dal nipote, Antonio Iannetti condannato a 14 anni

È stato condannato col rito abbreviato a 14 anni e due mesi di reclusione Antonio Iannetti, il 30enne imputato dell'omicidio volontario dello zio Roberto Parisi di 41 anni accoltellato a Cesano ...

Lotta a spray selvaggio. Imbrattano per vendetta la casa di una ragazza. Quattri minori nei guai.

Lorenz accoltellato a Frascati per una felpa, lotta per sopravvivere: «È uscito di casa per ucciderlo».

Un memoir di viaggio e di lotta, tra peripezie picaresche e carcerarie.

Una staffetta per la lotta ai tumori infantili.

Accoltella compagno di scuola per una felpa: 14enne in carcere, la vittima lotta tra la vita e la morte.

Libera compie 30 anni, una storia di lotta contro le mafie.