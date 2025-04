Sospeso per sette giorni un chiosco bar nel quartiere San Giorgio

Sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar di via dei Calici, nel quartiere San Giorgio, perchè abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore. I poliziotti del commissariato di Librino hanno. Cataniatoday.it - Sospeso per sette giorni un chiosco-bar nel quartiere San Giorgio Leggi su Cataniatoday.it La polizia hatemporaneamente l’attività di un-bar di via dei Calici, nelSan, perchè abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7ed è stato emesso dal Questore. I poliziotti del commissariato di Librino hanno.

