Incidenti stradali tre morti in poche ore

morti sulle strade italiane in poche ore. A perdere la vita in tre distinti Incidenti stradali avvenuti in diverse aree della Penisola sono stati un 61enne, un 20enne e un 47enne.L’ultimo in ordine di tempo è un uomo di 61 anni, che è morto a causa di un incidente che si è verificato sulla strada statale 42 ‘del Tonale e della Mendola’ a Braone in provincia di Brescia. L’impatto, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti, ha visto l’impatto frontale di un’auto e di un furgone. Ferito il conducente del furgone che ha riportato un trauma al torace ed è stati trasferito in codice rosso all’ospedale. Il traffico viene deviato, in loco, tra gli svincoli di Breno e Cerveno- Braone lungo la viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Lapresse.it - Incidenti stradali, tre morti in poche ore Leggi su Lapresse.it Tresulle strade italiane inore. A perdere la vita in tre distintiavvenuti in diverse aree della Penisola sono stati un 61enne, un 20enne e un 47enne.L’ultimo in ordine di tempo è un uomo di 61 anni, che è morto a causa di un incidente che si è verificato sulla strada statale 42 ‘del Tonale e della Mendola’ a Braone in provincia di Brescia. L’impatto, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti, ha visto l’impatto frontale di un’auto e di un furgone. Ferito il conducente del furgone che ha riportato un trauma al torace ed è stati trasferito in codice rosso all’ospedale. Il traffico viene deviato, in loco, tra gli svincoli di Breno e Cerveno- Braone lungo la viabilità comunale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Potrebbe interessarti anche:

I destini incrociati di tre giovani ravennati: morti per incidenti stradali a 19 anni nel giro di due mesi

Mentre il territorio ravennate è in lutto per la morte di Edoardo Poggioli, il 19enne che ha perso la vita nel drammatico incidente di ieri, molti cittadini conservano ancora il vivo dolore per la ...

Incidenti stradali, in tre mesi sono calati del 5,5% con 61 morti in meno: i dati del Mit

Un calo del 5,5% degli incidenti stradali che ha determinato un -20,4% di vittime e un -8,8% di feriti. In pratica 61 morti in meno in tre mesi. È quanto emerge dai dati di Polizia Stradale e ...

A Santarcangelo nei primi tre mesi del 2025 gli incidenti stradali in calo del 30%

Sono in diminuzione rispetto allo scorso anno gli incidenti rilevati dalla Polizia locale della bassa Valmarecchia nei primi tre mesi del 2025. Circa il 33% in meno i sinistri avvenuti a ...

I destini incrociati di tre giovani ravennati: morti per incidenti stradali a 19 anni nel giro di due mesi. Eleonora Barberio, morta a 24 anni in un incidente stradale insieme al fidanzato. Tre morti e 7 feriti in un incidente stradale nel Siracusano. Auto si schianta contro un tir, tragedia sulla Romea: tre morti. Tragico schianto tra un'auto e un camion: morti 3 ferraresi. Chi sono le vittime. Auto si schianta contro un autoarticolato, tragedia sulla Romea: tre morti. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Incidente tra auto e tir: tre morti. Lo scontro frontale: «Forse un sorpasso azzardato» - Tre morti e un ferito è il bilancio di un gravissimo incidente frontale avvenuto oggi pomeriggio (8 aprile) sulla strada statale Romea nel territorio comunale di ...

Lo riporta msn.com: Val Camonica, pauroso frontale sulla Statale del Tonale: un morto e tre feriti - Braone, la vittima è un uomo di 61 anni residente ad Artogne. Sulla 42 (chiusa per i rilievi) si sono create lunghe code, traffico deviato sulla viabilità ordinaria ...

Scrive veneziatoday.it: Auto si schianta contro un tir, tragedia sulla Romea: tre morti - L'incidente stradale è avvenuto all'altezza di Rosara di Codevigo. Due degli occupanti della vettura sono morti sul colpo, il terzo poco più tardi. Sono residenti in provincia di Ferrara ...