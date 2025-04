VIDEO Casacche rosse per i portatori delle Barette 2025 il velo nero di Maria agli Spampanati presentata la Settimana Santa

Casacche rossa della Confraternita Santissimo Crocifisso per i 200 portatori delle Barette durante la processione del Venerdì Santo. La festa degli Spampanati nella domenica di Pasqua vedrà Maria indossare come nel 1909, anno post terremoto, il velo nero per sostituirlo con il bianco a. Messinatoday.it - VIDEO | Casacche rosse per i portatori delle Barette 2025, il velo nero di Maria agli Spampanati: presentata la Settimana Santa Leggi su Messinatoday.it Le nuoverossa della Confraternita Santissimo Crocifisso per i 200durante la processione del Venerdì Santo. La festa deglinella domenica di Pasqua vedràindossare come nel 1909, anno post terremoto, ilper sostituirlo con il bianco a.

Potrebbe interessarti anche:

Estorsione a luci rosse, minaccia di diffondere foto e video hard. Battaglia in tribunale

La Spezia, 20 febbraio 2025 – L’accusa è di quelle pesanti: estorsione ai danni di un uomo, minacciato di diffondere foto e video hard registrati nel corso di alcune videochat, e costretto a versare ...

Lo scoop che gela la sinistra: Meloni informò Mattarella prima del video contro le toghe rosse

Il grande sfogo, la mossa che a sinistra viene considerata scorretta, aggressiva, minacciosa, da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. che in un video aveva attaccato i giudici ...

“Speriamo non l’uccello!”. UnoMattina, siparietto a luci rosse e imbarazzo in studio: il video

Un siparietto decisamente sopra le righe e che non è passato affatto inosservato, quello andato in scena nelel scorse ore nel corso del noto programma UnoMattina. Ospite della trasmissione, ...

VIDEO | Casacche rosse per i portatori delle Barette 2025, il velo nero di Maria agli Spampanati: presentata la Settimana Santa. Ne parlano su altre fonti