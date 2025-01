Vittorio Pavoncello | La memoria e il suo valore nella lettura al femminile

Leggi su Funweek.it

Al via la proiezione del film ‘Velia Titta vedova Matteotti’: un invito al coraggio dell’opposizione per la costruzione di un’Europa e di un mondo miglioreÈ in una ‘agita’ o in una ‘in azione’ che si sintetizza la sinossi dell’ultimo film di, dove attraverso il racconto dinamico della vita di Velia Matteotti, vedova di Giacomo Matteotti, si trovano spunti di riflessione su tematiche estremamente attuali. La pellicola diviene, oggi più che mai, un invito aperto al coraggio dell’opposizione, al contrasto contro la violenza delle guerre, alla speranza per la costruzione di un’Europa e di un mondo migliore. L’appuntamento è previsto per il 27 gennaio 2025, quando in occasione della Giornata internazionale della, il film disarà presentato a Roma presso la Camera dei deputati, alla presenza del ministro Andrea Abodi e con gli interventi degli onorevoli Federico Fornaro, Roberto Morassut, vicepresidente della Fondazione ‘Giacomo Matteotti’ Ets (Ente di terzo settore, ndr), Federico Mollicone, presidente della VII commissione parlamentare (Cultura, scienza e istruzione), Alberto Aghemo, presidente della Fondazione ‘Giacomo Matteotti’ Ets e Ivelise Perniola, docente di Storia del cinema all’Università Roma 3, oltre all’attore Giorgio Tirabassi.