Uomini e Donne, le prime parole di Gianmarco Steri dopo la mancata scelta da parte di Martina De Iannon

È Ciro Solimeno il corteggiatore con cuiDe Ioannon ha deciso di lasciare lo studio diun appassionante percorso durato circa quattro mesi.Il giovane studente napoletano ha avuto la meglio su, barbiere romano ex calciatore (diventato poi il nuovo tronista del dating show di Maria De Filippi).Ledilarilasciate a WittyTv:Sincero, non l’avevo messo in conto, perché gli occhi mi trasmettevano altro, però evidentemente mi sono sbagliato. Ci rimango male però si va avanti senza problemi. Non mi sono pentito di niente perché sono stato sempre me stesso. Sono stato razionale, irrazionale. Sono stato quello che solo. C’è stato un momento in cui le telecamere mi pesavano all’inizio. C’è stato un momento in cui le telecamere le abbattevo, non esistevano più.