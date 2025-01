Ilrestodelcarlino.it - Teatri candidati Unesco: "Inizia la sfida più dura. È un’occasione storica per la nostra regione"

storici delle Marche sono statia patrimonio mondiale dell’umanità dell’. Una notizia che ha fatto piacere a molti ma che ha un effetto ancora più dolce per la ’madre’ di questativa, Giorgia Latini, deputata della Lega. Onorevole, unapartita da lontano. "Sì, ho promosso questa candidatura insieme al presidente dellaMarche Francesco Acquaroli quando ero assessore alla Cultura. È una gioia immensa e un risultato storico per le nostre Marche". Se lo aspettava? "Dico la verità, quando tutto èto non pensavo di riuscire a portarla a casa davvero. Ma poi nel corso del tempo ho avuto un grande sostegno da parte dei miei colleghi e ora ci siamo,lapiù grande". Secondo lei quante probabilità ci sono? "Sono fiduciosa anche in virtù dell’esame che c’è stato mercoledì a Parigi.