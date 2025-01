Ilgiorno.it - Studenti in piazza vendono arance a favore dell’Airc

È il frutto di stagione e il colore, l’arancio, rimanda a energia e vitalità, le stesse che metteranno in campo, anzi, inBertacchi domani mattina a Chiavenna le classi quinte del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto superiore da Vinci che partecipano al progetto "Cancro io ti boccio" in collaborazione con l’Airc (Associazione italiana per la ricerca contro il cancro). Gliallestiranno una raccolta fondi attraverso la vendita di, miele e marmellata. Da diversi anni l’Istituto chiavennasco promuove questa iniziativa: l’idea era nata dagli alunni.