Tvzap.it - Sonia Bruganelli e il tradimento a Bonolis: la reazione di Laura Freddi

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.e le corna acol chirurgo: ladi– Continua a tenere banco sui social la vicenda dei tradimenti dia Paolo. Cosa del tutto scontata, vista la popolarità dei due ex coniugi. Lei, come qualcuno ricorderà, ne aveva parlato per la prima volta al programma “Belve”, su Rai 2, ospite da Francesca Fagnani. Sulla delicata questione è intervenuta l’ex fidanzata del conduttore romano. ( dopo le foto)Leggi anche: Paoloverso il rinnovo con Mediaset: ecco chi potrebbe sostituireLeggi anche: Fuori dal Coro, Mario Giordano asfalta Lilli Gruber: cala il gelo in diretta Tve i tradimenti acol chirurgo: ladiè capitato di parlare dell’ex Paolo, soprattutto dopo la separazione di lui da