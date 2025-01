Oasport.it - Shelton non si arrende: “Sinner il migliore al mondo nel colpire la palla, ma il mio livello è vicino”

Leggi su Oasport.it

Benha commentato la sconfitta contro Janniknella semifinale degli Australian Open durante la conferenza stampa: “Onestamente sono molto deluso. Quando si affronta un match, si sa che giocare contro Jannik è un’impresa ardua. Per quanto mi riguarda, finora mi sono guadagnato da vivere nel tour servendo bene. Ho avuto due set point sul mio servizio e mi sembra incredibile non essere riuscito a farcela. Ovviamente stavo giocando contro il numero 1 dele le possibilità sono poche. Se si perdono quelle occasioni allora l’avversario aumenta il proprio, serve più prime e gioca meglio. Le occasioni di break non si presentano così spesso. Penso di avere fatto bene alcune cose, ma probabilmente è stata una delle mie peggiori giornate al servizio in questo torneo“.Jannikha dichiarato che probabilmenteha avuto dei problemi con una gamba e l’americano ha risposto in merito: “Ognuno ha qualcosa (fisicamente, n.