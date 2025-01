Lapresse.it - Separazione della carriere, Nordio: “Chiara e solida indipendenza dei pm”

Il Guardasigilli Carlotorna a difendere ladelle. “La riforma si presenta, per quanto riguarda l’e l’autonomiamagistratura, con una chiarezza cartesiana di rocciosa solidità. Ogni fantasia speculativa su variazioni futuribili è un’arbitraria interpretazione divinatoria”, ha detto il ministroGiustizia, nel discorso alla inaugurazione dell’anno giudiziario alla Cassazione, alla presenza del PresidenteRepubblica, Sergio Mattarella, e delle più alte cariche dello Stato e del Governo. “L’introduzione del Processo penale telematico è stata accompagnato comunque da difficoltà applicative e da resistenze culturali, non giustificabili ma comprensibili e, in parte, inevitabili. Il forte impatto applicativo – innegabile – delle nuove norme, appena entrate in vigore, ha generato problematiche rilevate da numerosi uffici giudiziari, e segnalate con preoccupazione anche dal Consiglio SuperioreMagistratura; sono stati perciò adottati dei provvedimenti di sospensione temporanea dell’obbligatorietà delle nuove modalità di deposito telematico degli atti, per consentire la prosecuzione delle tradizionali modalità di deposito cartaceo”, ha affermato ancora