Scary Movie 6 | Il film ha ottenuto una data d’uscita

Hollywood è pronta nuovamente a tremare grazie a6, ultimo capitolo di una saga che da sempre ha fatto successo negli anni duemila parodizzando su certi argomenti considerati off limits.Marlon Wayans (co-sceneggiatore e interprete di molti dei capitoli della saga) nel pomeriggio odierno ha affermato che6 uscirà nelle sale USA a partire dal 12 giugno 2026. L’annuncio è arrivato – ovviamente – attraverso i suoi canali social ufficiali.Ilè stato ufficialmente annunciato lo scorso aprile in occasione del CinemaCon di Las Vegas (il nostro articolo), successivamente è arrivata la conferma del ritorno di Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, creatori del franchise parodia lanciato con il primonel 2000, come sceneggiatori, e produttori assieme a Rick Alvarez.