Ricordare l’Olocausto

Oggi,la memoria della Shoah si riflette in un mondo del tutto diverso da quello che abbiamo conosciuto fino a pochissimi anni fa. Nella fase culminante della guerra fredda,implicava la riaffermazione di una tradizione democratica e civile dell’Europa e della stessa civiltà occidentale contro la terribile degenerazione delle ideologie totalitarie e, proprio per questo, antisemite e antisioniste. La metafora di Benedetto Croce riguardante la “discesa degli Hiksos” era certamente semplificatoria, ma coglieva il punto: la “parentesi” totalitaria nazista e fascista aveva interrotto per circa vent’anni, una guerra terribile e l’ancor più terribile Shoah una storia europea che, proprio in rapporto con il mondo ebraico e al rifiuto del razzismo, si stava sviluppando secondo i canoni moralmente ineccepibili e naturali della liberaldemocrazia.