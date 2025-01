Iodonna.it - Quattordici consigli di lettura per ragazzi che invitano a non dimenticare le vittime della Shoah e a riflettere sulle conseguenze delle guerre, con uno sguardo speranzoso al futuro

Leggi su Iodonna.it

Il 27 gennaio del 1945 i soldati sovietici dell’Armata Rossa abbatterono i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e liberarono i pochi superstiti rimasti, mostrando gli orroripersecuzione nazista. In questa data, l’ONU ha istituito nel 2005 la GiornataMemoria, celebrata da tutti gli stati membriNazioni Unite. Leggi anche › GiornataMemoria: come parlarne ai bambini? A distanza di ottant’anni da quel giorno e all’indomani dal cessate il fuoco a Gaza, viamo dodici letture per i più giovani, da leggere insieme a loro per nonledell’Olocausto. Leggi anche › GiornataMemoria: da Liliana Segre a Sami Modiano, gli ultimi sopravvissuti Un tram per la vita di Tea RannoIl 16 ottobre del 1943, la madre di Emanuele viene catturata dai nazisti.