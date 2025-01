Lanazione.it - Pisa contro Salernitana sarà dedicato alla "Giornata della Memoria"

, 24 gennaio 2025 - Il match tra, valido per la 23ªSerie BKT, e che si svolgerà domenica alle 15, nonsolo una partita di calcio, ma un’occasione per ribadire un messaggio potente: “Mai più razzismo, vinciamo questa partita!”. Questo slogan, parte integrante di un progetto promosso dLega B e dall’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), è un gridoogni forma di discriminazione e a favore di un calcio inclusivo. Sport e impegno sociale: un connubio necessario. La campagna è stata inaugurata nella 22ªdi campionato e continuerà ad animare i led bordocampo, i maxischermi e gli annunci negli stadi. Si tratta di un’iniziativa che va oltre il terreno di gioco, assumendo un significato ancora più profondo in vista del 27 gennaio,, dedicata a ricordare le vittime dell’Olocausto.