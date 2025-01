Secoloditalia.it - Pericoloso assassino albanese evade dal carcere di Ancona: era uscito per buttare la spazzatura…

E’ ancora caccia al detenuto di originievaso ieri daldi Barcaglione ad. L’uomo, 44 anni, già condannato per due omicidi e vicino ad una banda criminale, scontava reati legati alla droga e gli mancavano ancora due anni di pena. Gli era stato assegnato un lavoro esterno nella caserma degli agenti e degli uffici di direzione con libertà di movimento. Alle 8,30 uscendo fuori dalper ottemperare alle sue mansioni non ha fatto più rientro. Una volta scoperta la fuga sono immediatamente scattate le ricerche, che sono ancora in corso.La fuga dell’Xhevdet Plaku,, 44 anni, con la scusa di doverla spazzatura, si è allontanato e ha fatto perdere le proprie tracce. Xhevdet Plaku,, 44 anni, detenuto neldi Barcaglione per reati di droga, è ricercato da ieri mattina.