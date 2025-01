Liberoquotidiano.it - Pericolosamente insieme, un simpatico ritorno al giallo-rosa

Rete 4 ore 16.25 Con Robert Redford, Debra Winger e Daryl Hannah. Regia di Ivan Reitman. Produzione USA 1986. Durata: 1 ora e 56 minuti LA TRAMA Una bella bionda vuol recuperare alcuni quadri dipinti dal padre. Quando i dipinti vengono rubati la bionda è accusata di furto. Si rivolge per aiuto a un'avvocatessa rampante, la quale coinvolge nella vicenda anche un procuratore distrettuale di cui lei è innamorata (ma lui pare aver occhi solo per la bionda).i due scoprono che i ladri sono i soci del padre (che nel frattempo hanno cercato di appioppare alla bella anche un'accusa di omicidio). PERCHE' VEDERLO perchè è unaicome andavano di moda negli anni 30. Redford e la Winger si amano e si beccano come gli antichi William Powell e Myrna Loy.