Ninja Gaiden 2 Black, un video mostra i miglioramenti apportati alla grafica dal remake

Uno degli annunci più importanti del Developer Direct di Xbox è stato senza alcun dubbio, stato annunciato e pubblicato a sorpresa per PC, PS5 e Xbox Series, attirando subito l’attenzione dei fan grazie ad un notevole restyling grafico.Come abbiamo visto al momento dell’annuncio ufficiale, il titolo è sviluppato con Unreal Engine 5 e mantiene le animazioni e più in generale gli stessi contenuti della versione originale, apportando però significativivisivi, come dito in unconfronto del canale YouTube El Analista De Bits.Tra le principali novità dispiccano l’aumento dei dettagli grafici, una maggiore quantità di elementi a schermo, texture ad alta risoluzione ed un sistema di illuminazione completamente rinnovato. I modelli dei personaggi sono stati aggiornati con nuove tecnologie per espressioni facciali e capelli, e l’interfaccia utente è stata rivista per soddisfare i gusti moderni.