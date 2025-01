Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Casse e Paris guidano l’assalto dell’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo 2024-maschile di sci. Si apre la tre giorni di gare sulla mitica “Streif”, che ospita oggi il, primo appuntamento della classica tappa austriaca di metà-fine gennaio del circuito iridato che vedrà domani la disputa della attesissima discesa libera e domenica 26 gennaio, lo slalomGli specialisti della velocità iniziano a darsi battaglia dopo le prove della discesa libera e dopo il fine settimana di WEengen che ha confermato una volta di più la supremazia stagionale della Svizzera. La Streif ospita una due giorni tutta dedicata allo spettacolo. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Mattia, protagonista assoluto in prova nella discesa libera e uomo di punta della velocità azzurra quest’anno, e da Dominikche su queste nevi ha già vinto (anche in) e a Wengen ha dimostrato di essere in grande crescita dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.