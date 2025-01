Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: chiude con il 90% Bionaz, fuori gara Hofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14:52 Niente, sbaglia in apertura due voltee si chiama,.14:51 Errore anche per Hartweg che aveva un gran tempo a terra.14:51 Sbaglia anche Kaiser e sarà dietro anche lui a.14:50 Trova il doppio zero Shamaev ma sarà ampiamente dietro all’azzurro. Ponsiluoma davanti anel primo giro.14:49 TROVA LO ZEROcon il 9 su 10 e si rilancia per un piazzamento nei primi 25. Visto anche il gran passo sugli sci. Il problema sono i tempi d’esecuzione (28?4 in piedi e 37?7 a terra)14:48 Lukasmigliore sugli sci dopo 1.5km!14;48ha dato 20? a Shamaev, sopravanzandolo, nel secondo giro. Mamma mia! Speriamo trovi lo zero in piedi!14:48 Sbaglia a terra anche Kuehn. Tantissimi errori.14:47 Marecek fa peggio del finnico di 7?3 ed è secondo.