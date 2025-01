Biccy.it - L’eliminato tra Amanda, Iago, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania: cosa dicono i sondaggi

Ieri sera a seguito del ripescaggio e del bonus per quattro concorrenti del Grande Fratello, è stata la volta delle nomination. A finire al televoto sono statiLecciso,Garcia,Spolverato,Calvani,Gatta eOrlando, uno di loro sarà il prossimo eliminato. Non si tratta infatti di un televoto per eleggere il preferito, ma il pubblico è chiamato a decidere chi vuole salvare.Chi sarà il prossimo eliminato? Al momento i dati deisu siti, forum e pagine social dedicate al reality al momento hanno in comune il meno votato, che per adesso èCalvani, mentre le differenze sono sul preferito. In alcuniil gieffino più votato èGarcia e in altriSpolverato, quindi è praticamente certo che loro due non rischiano di uscire.ScreenshotIl televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra#GrandeFratello pic.