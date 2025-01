L’Arconte Lautaro

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Non è facile scegliere un titolo che sia coerente con quanto vuoi scrivere. Il titolo rappresenta l’estrema sintesi del tuo pensiero esposto, quindi, essendo io estremamente prolisso ahimè, per me è particolarmente difficile. Pensando alla serata di Champions, c’erano diverse idee che mi balenavano in testa.. avevo pensato a “Holiday on ice” il più grande spettacolo di pattinaggio artistico su ghiaccio, che allieta grandi e bimbi fin dal 1942, con ovvio riferimento alla temperatura glaciale dello stadio di Praga. Oppure a “Dividi et Impera”.. perché anche ieri sera, nonostante il rassicurante quarto posto acquisito, con la necessità nel prossimo incontro, di un punticino per la matematica certezza degli ottavi diretti, abbiamo vinto, ma di una sola misera lunghezza.