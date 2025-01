Quotidiano.net - La storia di Yuval Raphael: scampata al massacro di Hamas, all’Eurovision 2025 rappresenterà Israele

Roma, 24 gennaio, 24 anni,aldiperché si è finta morta - era il 7 ottobre 2023 quando i terroristi fecero strage di ragazzi al Festival Nova -di Basilea. Mercoledì sera la cantante ha vinto il reality ‘Hakochav Haba’ (Rising Star). Eccola sul palco, elegantissima in un lungo abito nero, qualcuno le mette sulle spalle la bandiera d’. E in quel momento è chiaro a tutti che questa giovane artista è un simbolo per il mondo intero. Forza e orgoglio, il volto bellissimo incorniciato da lunghi capelli neri. Il sorriso, finalmente. Laper punti LadiLa testimonianza choc dia EurovisionIldel 7 ottobre 2023 al festival Nova Ladiha raccontato l’orrore della strage dispinta soprattutto, ha sempre ripetuto, dall’urgenza di documentare i crimini commessi nel suo Paese.