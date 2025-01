Ilrestodelcarlino.it - “La nuova Esselunga porterà qui più persone, ma il degrado resterà”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 24 gennaio 2025 – Alla Sacca l’inaugurazione del muovo supermercato, quello di ’Falce e martello’ per intenderci, non è bastato a placare la preoccupazione dei residenti che quotidianamente affrontano situazioni di criminalità e. Ma c’è anche chi è ottimista e spera che la riqualificazione urbanistica vada di pari passo con quella ’sociale’. “Credo che attività come il supermercato: dice Marco Stefani – siano fondamentali in un quartiere come questo abbandonato da anni. Probabilmente con l’ci sarà la possibilità di avere più monitoraggio e servizi di controllo. La possibilità di avere dei prodotti d’eccellenza con delle buone offerte faranno sì che la zona si ravvivi e migliori. C’è voluto tanto tempo, ma credo che sia una boccata d’aria fresca.