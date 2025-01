Ilrestodelcarlino.it - La giungla degli affitti a Bologna: dai numeri ai casi-scandalo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 gennaio 2025 – La situazioneè davvero una. Lo dimostrano anche gli ultimi dati dell’ufficio studi del gruppo Tecnocasa: +5,2% per il prezzo dei monolocali, +5,8% per i bilocali, +2,9% per i trilocali in un solo anno. I canoni di locazione continuano ad aumentare, questa è una costante di ogni report o indagine che racconti il quadro sotto le Torri. Tecnocasa, inoltre, passa in rassegna nel dettaglio anche le varie zone. E così in centro, nell’area tra le vie Indipendenza e Marconi, un monolocale in affitto costa 800 euro, un bilocale 1000, un trilocale 1200. Non solo, perché se ci si sposta fuori dalle mura il risultato non cambia: nel quartiere San Donato-San Vitale un monolocale a meno di 550 euro non si trova e i trilocali si aggirano tutti intorno ai 1000; anche tra la Bolognina e Corticella i monolocali non scendono sotto 550 euro, mentre bilocali e trilocali arrivano rispettivamente a 850 e 1100; oppure le zone di Borgo Panigale e Saffi, con monolocali tra 580 e 650 euro, bilocali tra 750 e 800, trilocali tra 800 e 900.