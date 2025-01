Cityrumors.it - Ius soli, un giudice blocca tutto e ferma Trump

Il neo presidente degli Stati Uniti aveva dato seguito aquello che aveva detto in campagna elettorale e lo sta portando avantiDonaldnon si. Nemmeno è arrivato alla Casa Bianca e già sta attuando tutte le misure repressive che aveva detto di voler fare, sopratsui migranti. Ma in America non è che quello che dice il presidente sia legge a tutti gli effetti.Ius, un(Ansa Foto) Cityrumors.itMa unfederale è salito in cattedra e ha deciso dire temporaneamente l’entrata in vigore dell’ordine esecutivo con cui il presidente degli Stati Unitinon vuol più concedere ai figli di immigrati senza documenti la ‘birthrigth citizenship’, ovvero la cittadinanza per diritto di nascita, lo iusamericano che da oltre 150 anni è inserito nella Costituzione americana.