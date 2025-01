Lanazione.it - Il maestro Mauro Capitani dona un suo quadro inedito al Piccolomuseo di Fighille

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Ildisi arricchisce di una nuova opera. Sabato 25 gennaio 2025, alle ore 16, adi Citerna (PG) ci sarà la cerimonia dizione del dipinto didal titolo “Gabbiani (su nel cielo aperto)”, un olio su telarealizzato dalvaldarnese appositamente per il museo d’arte contemporanea al confine tra Umbria e Toscana. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco, sarà presentata dal giornalista culturale e curatore Marco Botti. Per tutto il pomeriggio si potranno visitare gratuitamente sia la Dogana Pontificia, sia Palazzo Tani. “Siamo felici di svelare al pubblico questa importantezione, che va ad arricchire la collezione del– dichiara la Pro Loco. – L’opera ha come soggetto i gabbiani in volo, uno dei più amati e significativi del, nonché una delle tematiche che lo hanno reso celebre durante la sua lunga e prestigiosa carriera”.