Il cacciatore di emozioni

"Sono permaloso ma anche generoso, alle volte ombroso e spesso malinconico. In fondo sono una persona per bene, un bravo padre e un artista a cui piacciono le sfide". Così Maurizio Battista, il comico romano che romanza sulla vita di ogni giorno, usa il buon senso anziché il doppio senso, è brillante, arguto e mai banale. Uno show man poliedrico e versatile: fino al 16 febbraio sarà di scena al Teatro Olimpico di Roma con MB Show - Il Gran Varietà, un viaggio coinvolgente nel mondo della comicità più raffinata e contemporanea, poi riprenderà il tour Only Maurizio, girando i teatri italiani fino a maggio (14, 15 e 16 marzo Milano, 25 e 26 marzo Torino, 11 aprile Firenze, 17 aprile Ancona, 6 maggio Latina, 9 e 10 maggio Bologna). Nel frattempo tornerà anche sul grande schermo con Tu Quoque per uno straordinario viaggio nell’Antica Roma, "meglio del Gladiatore!", scherza l’attore romano 67enne.