Sport.quotidiano.net - Grosseto, il dg Vetrini: "Siamo pronti a vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

CALCIO"I favoriti sulla carta sono loro, ma noi cercheremo di comportarci come abbiamo fatto nelle ultime quindici gare perla gara". Questo il pensiero di Filippodirettore generale biancorosso sul derby-Livorno che domenica, inizio alle 14,30, è in programma allo "Zecchini", valido per la quarta giornata del girone di ritorno, e per il quale è stata indetta la "Giornata Biancorossa". "Il Livorno è una corazzata, ha perso soltanto una partita ed è a + 10 in classifica ed è sicuramente la squadra più forte del girone. Noi, però, faremo il possibile per sovvertire le gerarchie". - Ildovrà fare a meno del bomber Marzierli squalificato? "Sono sicuro - conclude il dg del Grifone - che mister Consonni saprà effettuare le mosse giuste per sopperire a questa assenza".