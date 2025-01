361magazine.com - Grande Fratello, “Stai sbagliando la tattica”: un gieffino si scontra con Lorenzo

Spolverato affronta un faccia a faccia con Bernardo. Il botta e risposta in Casa, nella Casa il gioco inizia a diventare sempre più difficile. Nel reality show nell’ultimo mese sono entrati tanti e nuovi volti che hanno animato e sconvolto gli equilibri.è rimasto molto deluso dalla Nomination ricevuta da Bernardo Cherubini e questo pomeriggio ha provato ad affrontare un chiarimento. Il modello si è avvicinato a Bernardo per scoprire la motivazione del suo gesto nel corso delle Nomination. “Secondo me tu sei uno forte” afferma Bernardo.rivela di essere tanto cresciuto all’interno della Casa, ma Bernardo replica: “la” il modello si trova in disaccordo e continua a battibeccare col coinquilino.Leggi anche “Da noi.