Movieplayer.it - Godzilla e Kong - Il nuovo impero: Kaitlyn Dever entra nel cast del sequel del Monsterverse

, star di La rivincita delle sfigate e The Last of Us, sarà la protagonista del- Il. I titani più amati delavranno una nuova co-protagonista umana neldi- Il. Come riportato da Deadline,è in trattative per unirsi aldelcapitolo della saga cinematografica targata Legendary. Conosciuta principalmente per il suo ruolo nella serie Dopesick di Hulu, che le è valsa un Emmy, e per il film La rivincita delle sfigate (2019),è anche la protagonista e produttrice esecutiva della serie limitata di Netflix Apple Cider Vinegar. Inoltre, la vedremo nella seconda stagione di The Last of Us della HBO, dove interpreterà Abby, .