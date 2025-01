Lapresse.it - Giustizia: Nordio, a breve assumeremo altri 2mila magistrati

Leggi su Lapresse.it

Roma, 24 gen. (LaPresse) – “Il personale amministrativo è stato coinvolto sul versante della formazione, e ora attendiamo il completamento dell’iter del disegno di legge per la magistratura onoraria del contingente a esaurimento. Si è già fissato l’obiettivo di mantenere in servizio 6mila unità di personale Pnrr entro il triennio successivo alla conclusione del Piano stesso. Altre misure di reclutamento molto importanti hanno riguardato tutto il personale dell’amministrazione penitenziaria, che avranno sicuramente un impatto positivo sull’emergenza carceraria. L’anno scorso si sono svolte in contemporanea le procedure relative a ben quattro concorsi, circostanza sino ad ora assolutamente mai verificatasi, che consentiranno, grazie anche all’ampliamento della pianta organica, l’ingresso in tempi abbastanza rapidi di circanuoviordinari”.