Foc’ra di Grottaglie | il programma Gallipoli iscrizione nel registro dei riti del fuoco della Regione Puglia

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di:Ladi San Ciro è pronta. A(Taranto), cresce l’attesa per l’accensione del monumentale falò divenuto, in questi giorni, meta per tanti visitatori, turisti, cittadini e intere classi scolastiche. La maestosa piramide in legna, per tradizione composta da fascine di ulivo e tralci di vite, dedicata al santo copatrono di, San Ciro, darà vita, una volta accesa, ad uno dei fuochi più grandi d’Europa. Una struttura imponente: la base è di 26 per 26 metri, l’altezza è di 23 metri. Si uniscono tradizione, passione, culto e devozione, ma anche un grande momento di incontrocomunità e di festa. Realizzata con le fascine portate dai fedeli per devozione – come è scritto nella tradizione secolare – laha una grande camera interna visitabile.